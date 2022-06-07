Ankara ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var

52 ASKERİ PERSONELE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 Subay, 1 Astsubay, 1 uzman çavuş 1'i emekli 10 askeri personel, kapatılan 20 askeri okul öğrencisine ve 3 sivil mahrem imama yönelik operasyon düzenlendi.