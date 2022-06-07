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    • 07.06.2022 09:07
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    Ankara ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var

    Son dakika haberi! Emniyet güçlerinin FETÖ ile mücadelesi devam ediyor. İstanbul'da merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile  irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlenenler hakkında gözaltı kararı verilirken çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Peş peşe FETÖ operasyonları!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

    52 ASKERİ PERSONELE OPERASYON
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 Subay, 1 Astsubay, 1 uzman çavuş 1'i emekli 10 askeri personel, kapatılan 20 askeri okul öğrencisine ve 3 sivil mahrem imama yönelik operasyon düzenlendi.

    36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul merkezli 6 farklı ilde 52 şahsa yönelik gerçekleşen operasyon işleminde 36 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sabah saatlerinde başlayan bir operasyon yaptı.

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında yer alan 4 aktif subay, 3 aktif üsteğmen, 7 aktif astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şahıs olmak üzere toplam 21 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ildeki farklı adreslerdeki 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette işlemlerinin sürüyor.

        ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON
        Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ve 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 17 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

        Yine yürütülen soruşturmalar kapsamında Irak uyruklu 7 şüphelinin de DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi. Toplam 24 şüpheli hakkında bugünden itibaren Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Haberler Güncel Ankara ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var
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