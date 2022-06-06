Son dakika: Karadeniz'deki gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.
'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor.
5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK
Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek. Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor.