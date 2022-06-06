Son dakika: Karadeniz'deki gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçti

"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı" notunu paylaştı. Platformun boğaz geçişi havadan da görüntülendi.