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    • 06.06.2022 14:59
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    • 06.06.2022 15:09
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    Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Muş duyurdu: Kapsama aldık

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık." dedi.

    Bakan duyurdu: Destek kapsamına alındı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Turizmi Destek Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık." dedi.

    İşte Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar
    Rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına varana kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı değer zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların istihdamını teşvik kapsamına aldık.

    Bakanlığımız ile ölçütlerimizi karşılayan üniversitelerimiz arasında protokol yapılacak ve bu eğitim kurumlarından eğitim alan sağlık hizmeti ihracatçılarımızın bünyesinde çalışanlarının mesleki ve yabancı dil eğitimi desteklenecek.

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