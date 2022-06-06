BM: Ukrayna’da cinsel şiddet olayları artıyor

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.
Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.
Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi
Ukrayna topraklarında savaş devam ederken, Ukrayna sınırları içinde başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan ve savaş sebebiyle arka planda kalan mülteci dramı da giderek büyüyor. Ülkelerinden ayrılarak savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışan yüz binlerce kadın, en az savaş kadar tehlikeli ve korkunç durumlarla karşı karşıya kalıyor. BM Mülteci ajansı ise ülkeleri taciz ve istismar konularında önlem almak için uyarıyor. Geçtiğimiz ay İngiltere'de başlatılan 'Homes for Ukraine' (Ukrayna İçin Evler) projesiyle hükümet Ukrayna'dan gelecek olan mültecilere evini açanlar için 350 sterlin destek vereceğini açıklamıştı. Geride kalan 1 ayda yaklaşık 200 bin İngiltere vatandaşı programa dahil olarak evini Ukrayna'dan gelecek mültecilere açmış olsa da, bu program üzerinden ülkeye giren Ukraynalı sayısı 3 bin 200'de kaldı.