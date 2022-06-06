BM: Ukrayna’da cinsel şiddet olayları artıyor



'BİRLİKTE UYUYABİLİRİZ'

The Times'in yaptığı araştırmada İngiliz erkeklerin kadın mültecilere cinsel ilişki karşılığında kalacak yer teklif ettiği ortaya çıktı. Gazete muhabirinin mülteciler ile ev sahiplerinin iletişim kurması için kurulan Facebook grubuna kendini Kiev'de yaşayan 22 yaşında Natalya isimli bir kadın olarak tanıtmasından dakikalar sonra haber için oluşturulan hesaba onlarca taciz içerikli mesajlar atıldı.

Muhabirin yayınladığı mesajlardan bazıları, "Büyük bir yatağım var. Birlikte uyuyabiliriz", "Sana yardım etmeye hazırım ve belki sen de bana yardım edebilirsin" şeklinde. Ayrıca gelen mesajlardan birinde açıkça cinsel ilişki teklif eden bir kişi hayır cevabına karşılık yardımcı olmayacağını söylüyor.

'Natalya'nın iki gün boyunca aldığı 75 özel mesajdan 41'i yalnız yaşayan bekar erkeklerden geldi. Bazı kullanıcıların gerçekten iyi niyetli şekilde evlerini açtığı belirtilirken, birçok kullanıcının ise taciz içerikli mesajlar attığı ifade edildi.