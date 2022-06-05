İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmada 1 Ocak ile 1 Haziran tarihlerini kapsayan 6 aylık zaman diliminde Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde 'şok evi' diye adlandırılan 37 farklı adres tespit edildi. Bu evlerde düzensiz sığınmacıların barındıklarını belirleyen polis, söz konusu adreslere yönelik 1 Ocak ile 1 Haziran tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.