Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor

3. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur.

4. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini Milletimiz görmekte, yüksek feraseti ile değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir.

Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla; İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir.