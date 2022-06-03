Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.06.2022 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 08:32
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın Kocaeli ve Kapadokya kararları Resmi Gazete'de: Sınırlar değişti

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken Kapadokya Alanı'nın sınırlarının değiştirilmesine karar verildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Erdoğan’dan Kocaeli ve Kapadokya kararı!

    Başkan Erdoğan'ın kararlarına göre, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

    Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

    Bu arada Kapadokya Alanı'nın sınırları da Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

    Söz konusu karar 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Kocaeli ve Kapadokya kararları Resmi Gazete'de: Sınırlar değişti
        SON DAKİKA