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    • 02.06.2022 20:13
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    MSB paylaştı: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!

    Milli Savunma Bakanlığı Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri yayınladı. İşte o nefes kesen anlar...

    MSB paylaştı: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen görüntüler paylaştı.

    Kara ve Deniz Kuvvetleri piyadelerinin tatbikatta görev aldığı anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaşan Bakanlık, paylaşımında "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!" notunu kullandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada; "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. " denildi.
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    Haberler Güncel MSB paylaştı: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
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