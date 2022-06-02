CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti

Üsküdar Çekmeköy M5 metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza meydana geldi.
METRODA ARIZA
CHP'li İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Altunizade İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Seferlerin iptal olması sebebiyle işe gitmek için metroya yönelen vatandaşlar metroya binemeyince metro girişlerinde yoğunluk oluştu. Metronun iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.