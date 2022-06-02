Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2022 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 11:57
    ABONE OL

    CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti

    Son dakika haberi! M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat süresince yapılamadı. Seferlerin iptal olması nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Yolda kalan bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Metro arızalandı vatandaş isyan etti!

    Üsküdar Çekmeköy M5 metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza meydana geldi.

    METRODA ARIZA
    CHP'li İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Altunizade İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



    Seferlerin iptal olması sebebiyle işe gitmek için metroya yönelen vatandaşlar metroya binemeyince metro girişlerinde yoğunluk oluştu. Metronun iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.



        CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ
        Yolda kalan bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.



        Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti
            SON DAKİKA