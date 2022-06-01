AK Parti, Kızılcahamam’da kampa giriyor!

Aynı gün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğündeki "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu'nda, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

BAKANLAR SUNUMLARINI AKTARACAK

Ayrıca "Güvenlik ve Dış Politika Oturumu"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumuyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde bir başka oturum düzenlenecek.