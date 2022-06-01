AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala A Haber ekranlarında gündemi yorumluyor

Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Bursa Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber'de sıcak gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

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Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ASLINA BU TÜR OLAYLAR ÜLKEYİ HANÇERLEMEKTİR

Türkiye 85 milyon. Normal hayatın içinde birçok problemler olabilir. Mesela ABD'de geçenlere okul basıldı. Sosyal medya etiğini ele almak lazım. Gelişmiş ülkelerde olan olaylar bireysel olarak kalır.

Örneğin 28 Şubat'ta olan olayların nasıl bir provokasyon olduğu ortaya çıktı.

Aslına bu tür olaylar ülkeyi hançerlemektir.

AMAÇ TOPLUMDA KARGAŞA OLUŞTURMAK

Arkasında provokasyon var mı, yok mu var mı? Buna bakmak lazım. Bana göre provokatif anlayış vardır ve bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar netice almaz, eskiden netice alıyorlardı. Amaç toplumda kargaşa oluşturmak. Hükümete karşı güvensizlik oluşturmak.

Artık yönetime gelmenin yolu Genel Kurmaydan değil sandıktan geçiyor. Bu tür olaylar sonucunda hiçbir sonuç alamazlar.

HAYATA MÜCADELENİN NE OLDUĞUN İYİ BİLENLERDENİZ

Yaşam tarzına müdahalenin 28 Şubatlarda gördük. Yaşam tarzına böyle müdahale olur mu? Başkan Erdoğan ile toplantılarda herkes sözünü sonuna kadar söyler ve her şeyi ortaya koyar. Hak ne diyor ve hak ne diyor diye Başkan Erdoğan bakar ve yoluna öyle devam eder.

15 seçim kazanmış bir AK Parti var. Olan biten ne varsa halkla paylaşılanları kabullenemiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın özelliği bu.

Başkan Erdoğan bana müdahale etti ama sigara konusunda müdahale etti.

Bir şeyin fiyatının artırılması ve artması böyle algılanabilir mi. Dünyada bir ekonomik düzen var. Bazılarına zam yapıyorsunuz. Bazılarına da yapmıyorsunuz.

Birçok insan sigara ve duman komsunda alınan önemler konusunda memnun.

Hayata mücadelenin ne olduğun iyi bilenlerdeniz.

POLİTİKA ÜRETEMEYENLER BU TARZ OLAYLARA BAŞVURUYOR

Buradaki konu politikacı politika üretir. Üretemezseniz aktivist olursunuz. Politika üretemeyenler bu tarz olaylara başvuruyor.

Vatandaşların yaptığı yapabileceği şeyler bunlar. Doğru olan politikacıların yapması gereken sorunları TBMM'de dile getirilmesidir. Bu yapılan ise kolay olandır.