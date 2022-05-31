MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur.
Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Millet Bahçeli fidan dikimini gerçekleştirdik. Yer gök bayrakla süslenmiştir, Cumhur İttifakı olarak hem Fethin 569'uncu yıldönümünü kucakladık hem de doğa harikası olacak yerin ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilecek fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar herkesi gölgesine alacaktır.
YENİ GEZİ'YE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ
CHP'den İP'ine ve diğer zillet yedekleri çölleşmiş zihniyetlerinin kurbanı olacaktır. Fitne kazısı yapanlar yine kaybedecektir. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmektir. İstanbul'un heba yılları aziz milletimizin bildiği gerçekler arasındadır. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi Parkı çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
TÜRKİYE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTMAYA KARARLIDIR
Son günlerde arka arkaya şehit haberleri alıyoruz. Pençe-Kilit harekatında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir terör örgütü, hiçbir cani Türkiye'nin karşısında duramayacaktır. Çünkü terörle mücadele hak ile batılın, kahramanlık ile korkaklığın mücadelesidir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya, kanlı terörün kafasını koparmaya kararlıdır. Terörün dini, milliyeti, etniği, ülkesi, yöresi yoktur. Terörizmin sadece Türk milletine değil, insanlığın tamamına yönelik kullanılan silahtır. Terörü aklamaya, arkalamaya niyetlenen bu melanet zihniyeti siyasi, ekonomik amaçlarının içine yerleştiren ülkeler zulüm ortağıdır. Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakarlı iler terörü bir ve aynı görenler işlenmiş cinayetlere iştirak etmiş ahlaksızlardır.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
NATO çatısı altındaki ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıtlık içermektedir. Türk milleti engin bir basirete sahiptir. Terör baronlarına tavizimiz ve tahammülümüz dün yoktur, bugün de olmayacaktır. Biz konuştuk mu mertçe konuşuruz. Namertleri biliriz, nankörleri görürüz. Husumete nakliyatçılık yapanları da deşifre ederiz.