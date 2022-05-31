MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar

Teröristin elindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. İknaya gelmeleri boşa emektir. İsveç yönetimi kendi başkentinde Türkiye alehytarı gösterilere hala seyircidir.

İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kalkması için iki ülke teröristleri iade etmeli, PKK'yı terör örgütü listesine almalıdır. Biz terör örgütlerinin NATO'ya girmelerine tepkisiz ve etkisiz kalamayız.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edilen İsveç, Finlandiya, Fransa, Almanya değil Türkiye'dir. Silah ambargosu uygulayan ülkelerle nasıl yan yana geleceğiz? ABD'nin terör örgütüne desteği isyan ve infial sınırına dayanmıştır.

YUNAN'IN CANLARI TEKRAR DENİZİN DİBİNİ ÇEKMEKTE

Akdeniz ve Ege'de tehditlerini tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli birliğimize tehdittir. Miçotakis yönetimi vandal dedelerinden ders almamıştır. Bu gafil zihniyetin denizin dibini tekrar canı çekmektedir.

12 ADA TÜRKİYE'DEN GASP EDİLMİŞTİR

Yunanistan'ın ABD'den F15 ve F16'larla talebi, Türkiye'yi kötülemesi, adaları silahlandırması barışa değil, kutuplaşmaya davettir. Anadolu'nun devamındaki 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. 12 ada Türkiye'den gasp edilmiştir. Bu adaları İstanbul'dan, Çanakkale'den ayrı düşünmek imkansızdır. Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Karşımızdaki bu soruna stratejik de baksak, iyi komşuluk açısından baksak bizim için sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır.

Türkiye ve Yunanistan'ın karasularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan bunu 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Türk milleti Yunanistan'a müsamaha göstermeyecektir. Türkiye dostluğuna güven duyulan dosdoğru bir ülkedir.

"TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz

Detaylar gelecek...