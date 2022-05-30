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    • 30.05.2022 15:47
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    Son dakika: Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

    Son dakika haberi... Bolu'nun Mengen ilçesindeki kömür madeni ocağında dinamit patlatma işlemi sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Maden ocağında göçük: Yaralılar var

    Olay, sabah 06.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki N.E.'ye ait kömür madeni ocağında meydana geldi. Dinamit patlatma işlemi sırasında madende göçük yaşandı. Bu sırada üzerine kömür parçaları düşen Ercan Hotlu, İsmail Çetiner ve Mücahit Özyer yaralandı. Madenden çıkarılan işçiler, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'si taburcu edilirken, sağ ayağı ve göğsünden yaralanan Mücahit Özyer'in tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
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