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    • 28.05.2022 20:04
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    • 28.05.2022 20:14
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    İstanbul Valiliğinden 29 Mayıs uyarısı: O güzergahlardaki yoğunluk nedeniyle toplu taşıma kullanın önerisi

    İstanbul Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapılarak 29 Mayıs kutlamaları nedeniyle İstanbul'da oluşacak yoğunluktan dolayı vatandaşlar uyarıldı. Yapılan uyarıda belli noktalardaki trafik sıkışıklığı göz önüne alınarak toplu taşıma kullanılması önerisinde bulunuldu.

    İstanbul Valiliğinden 29 Mayıs uyarısı

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

    O HATLARDA YOĞUNLUK OLUŞABİLİR


    Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

        Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        TOPLU TAŞIMA KULLANIN ÖNERİSİ


        Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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        İstanbul Valiliğinden 29 Mayıs uyarısı
        Haberler Güncel İstanbul Valiliğinden 29 Mayıs uyarısı: O güzergahlardaki yoğunluk nedeniyle toplu taşıma kullanın önerisi
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