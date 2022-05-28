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    • Güncel
    • 28.05.2022 09:16
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    • 28.05.2022 09:37
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    Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı

    Son dakika... Hafta sonu planı yapacaklar hava durumunu merak ediyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.

    Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı

    KOCAELİ °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 37°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 37°C

    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜMÜŞHANE °C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORDU °C, 20°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 21°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 33°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 35°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 33°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı
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