SON DAKİKA: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile kurulmak istenen terör koridorunun yerle bir etti. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile kurulmak istenen "terör koridorunu" yerle bir ederken Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.

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