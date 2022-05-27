Milli İHA'lar Cats ile görüyor! ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor

TEKNOFEST'lerle milli teknolojiler geliştirme, bunları geliştirecek nesillere örnek olabilme, onların ufkunu, vizyonunu açabilme heyecanın daha da arttığını dile getiren Görgün, etkinliğin inanılmaz bir başarıya ulaştığını ve bu yıl ilk kez Türkiye dışında yapıldığını ifade etti.

Görgün, "Dışarda yapıyoruz diye düşünüyoruz ama diğer taraftan '2 devlet, tek millet', kendi kardeş vatanımızda diye düşünüyoruz. Türkiye'deki gibi kalabalık, ilgi yüksek. Yarışmalara 1000'den fazla takımın başvurusu oldu, 6 bin yarışmacı vardı. Finalistler burada kendi ürünlerini sergiliyorlar. Yarışmaların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Ödüller iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından verilecek." diye konuştu.