Eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlenenler, "kadın paylaşma kavgaları"... İP'li Ömer Ay'ın açıklamaları Brezilya dizisine taş çıkardı

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini, bir ilçenin belediye başkanı ve şoförünün Y. isimli kadını paylaşamadığını, il özel idare başkanının dördüncü veya beşinci eşini aldığını iddia ederek, "Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" demişti.



Gazeteci İsmail Saymaz, Ömer Ay'ın bu sözlerinin Akşener'i "öfkelendirdiğini" ve İYİ Parti liderinin talimatı üzerine Ay'a, "Özür dileyin ve istifa edin" denildiğini duyurmuştu.

Saymaz, bugünkü yazısında istifa talebine direndiğini belirttiği Ay'ın şu sözlerini aktardı:

"Özür dileyecek bir suç yok. Yolsuzluk yapanların kadınlarla ilişkilerini anlattım. İlişkide bulunan ben değilim, onlar. Bunun neresi suç, bilmiyorum vallahi. Nevşehir'de herkes beni takdir ediyor. Yüzlerce teşekkür telefonu aldım. Herkes 'Doğru yaptın' diyor. 'Kötü yaptın' diyen kimse yok."

"Yönetim kurulumuz 'Şimdilik istifa etmeyelim, başkanla görüşelim' dediler, bazıları görüşmeye gidecek"

Saymaz'ın aktardığına göre Ay, özür dilemeyeceğini ve henüz istifa etmeyeceğini belirterek şunları ifade etti:

"Henüz bir karara varamadık. 'Yok etmiyorum' da demiyorum. Genel başkanı üzmek istemiyorum. Ama 50 kişilik yönetim kurulumuz var. Şimdilik istifa etmeyelim, 'başkanla görüşelim' dediler. Bazıları görüşmeye gidecek."