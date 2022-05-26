Başkan Erdoğan üst üste 2. kez Euroleague Şampiyonu olan Efes'i kabul etti

Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i yenerek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye'yi sevince boğan bu başarının ardından şampiyon takım yurda döndü. İki kupasını da alan şampiyonlar; yönetim, teknik kadro ve oyuncuları ile Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan, kendisine imzalı forma ve basketbol topu hediye eden takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da yer aldı.
- Güncel
- 26.05.2022 Gazete