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    Başkan Erdoğan üst üste 2. kez Euroleague Şampiyonu olan Efes'i kabul etti

    İspanyol ekibi Real Madrid'i Euroleague'de yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadalu Efes üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Yurda dönen şampiyon takım iki kupasını alarak, yönetim, teknik kadro ve oyuncuları ile Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti.

    Şampiyonlardan Erdoğan’a ziyaret

    Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i yenerek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye'yi sevince boğan bu başarının ardından şampiyon takım yurda döndü. İki kupasını da alan şampiyonlar; yönetim, teknik kadro ve oyuncuları ile Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan, kendisine imzalı forma ve basketbol topu hediye eden takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da yer aldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan üst üste 2. kez Euroleague Şampiyonu olan Efes'i kabul etti
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