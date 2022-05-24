Edirne'de uyuşturucu tacirlerine "panzehir" operasyonu

Edirne Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekcioğlu'nun koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Tunca 3 / Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyona komando timleri ve özel harekat polisleri eşliğinde 300 personel katıldı. Narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etti.

Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök kenevir, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 ecstasy, 2 hassas terazi, fişek adı verilen satışa hazırlanmış esrar ve metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda biri üniversite öğrencisi 31 zanlı gözaltına alındı. Bazı firari zanlıların ise aranmasına devam ediliyor.