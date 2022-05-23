Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail'e ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın bahse konu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta da İsrail'i ziyaret edeceği bildirilen açıklamanın devamında şöyle denildi: "Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail'i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
- Güncel
- 23.05.2022 16:57
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- Son Güncelleme:
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- 23.05.2022 17:02
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin ve İsrail'e kritik ziyaret
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e 25 Mayıs'ta ise İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretlere ilişkin bilgi verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail'e ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın bahse konu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.