ABD Büyükelçisi'nin hadsiz uyarısına Ankara'dan misilleme geldi! Flake’yi, Türk Dışişleri’ne çağırdı





ANKARA İYİ ORTAK

ABD'deThe Hill gazetesi, NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk konusunda önemli bir konuma sahip olduğu hatırlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına karşı çıkarak ABD ve müttefiklerini "hayal kırıklığına uğrattığı" görüşünü paylaştı. Senatör Ben Cardin ise "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var. Ankara, Ukrayna konusunda çok iyi bir ortak. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, bizim çıkarımıza" ifadelerini kullandı.

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