ABD Büyükelçisi'nin hadsiz uyarısına Ankara'dan misilleme geldi! Flake’yi, Türk Dışişleri’ne çağırdı

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, 21 Mayıs'ta İstanbul'da CHP'nin düzenlediği miting öncesinde vatandaşlarına yönelik uyarı niteliğinde açıklama yaptı. Polisin daha önceki mitinglerde tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullandığını belirterek "Bu mitingde de şiddete dönüşebilecek önlemler alınabileceği" şeklinde asılsız iddialar ortaya attı. Bu skandal açıklamaya Emniyet Genel Müdürlüğü, anında misilleme yaptı. ABD'deki Türk vatandaşlarını, aynı şekilde uyardı. Dışişleri Bakanlığı da Flake'yi çağırdı. Görüşmede Flake'ye, yapılan yazılı açıklamadan duyulan rahatsızlık anlatıldı. ABD'de yaşanan olaylar hatırlatıldı.
ANKARA İYİ ORTAK
ABD'deThe Hill gazetesi, NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk konusunda önemli bir konuma sahip olduğu hatırlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına karşı çıkarak ABD ve müttefiklerini "hayal kırıklığına uğrattığı" görüşünü paylaştı. Senatör Ben Cardin ise "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var. Ankara, Ukrayna konusunda çok iyi bir ortak. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, bizim çıkarımıza" ifadelerini kullandı.