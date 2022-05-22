Kemal Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti! Özgür Özel ve Veli Ağbaba miting yerine Paris'e gitti

MİTİNGE KATILMADILAR, PARİS'E GİTMEYİ TERCİH ETTİLER

Kars'tan Edirne'ye kadar Maltepe mitingine CHP teşkilatından katılım sağlanırken partinin önemli isimlerinden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in mitinge katılmadığı ortaya çıktı. Ağbaba ile Özel'in Fransa'nın başkenti Paris'e gezmeye gittiği ve kimi ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile birlikte Ağbaba ile Özel'in yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın Pere Lachaise'deki mezarlarını ziyaret ettiği de öğrenildi. Miting yerine Paris'e gitmeyi tercih eden bu isimlerin bugün yurda dönecekleri öğrenildi. CHP içinde İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen isimler arasında Ağbaba ile Özel'in olduğu biliniyor.