Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 291 oldu!

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2011 yılında 20 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Susan için Iğdır'dan gelen Aziz Kıyga ile 291'e yükseldi.

Aile sayısı, Iğdır'da 11 yıl önce üniversiteye hazırlanan, "Dershaneye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen kızı Susan için gelen Aziz Kıyga ile birlikte 291 oldu.

KIZINA SESLENDİ

Kızına seslenip geri dönmesini isteyen Aziz Kıyga, "Oranın bir faydası yok. Bütün aile seni merak ediyor. Ben istiyorum ki geri gel. Oranın sonu ölümdür. 11 yıl oldu gideli. 20 yaşındaydı gittiğinde, merak ediyoruz artık. Televizyonda gördüm buradaki eylemi, çıktım ve geldim, kızıma sesleneyim de geri gelsin diye. Onu gözümle bir daha göreyim. Evlat acısı çok zor" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 992 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.