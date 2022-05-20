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    • 20.05.2022 08:23
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    • 20.05.2022 08:23
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    Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

    Son dakika haberleri... Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

    Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

    Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
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