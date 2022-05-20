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    • 20.05.2022 12:33
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    • 20.05.2022 12:33
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    Alanya'daki orman yangını kontrol altında

    Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Rüzgar nedeniyle yer yer yeniden canlanan alevlere müdahale sürüyor.

    Alanya’daki orman yangını kontrol altında

    Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 200 kişilik ekip, 1 helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale edildi.

    20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahale zor şartlarda yapıldı. Yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan, gece boyunca müdahalenin devam ettiği yangının büyük oranda kontrol altına alındığı kaydedildi.

    Rüzgar nedeniyle yer yer yeniden canlanan alevlere müdahale devam ediyor.

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    Haberler Güncel Alanya'daki orman yangını kontrol altında
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