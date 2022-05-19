SON DAKİKA | Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı

Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle:



KADİR BEBEK'İN İNCELEMESİ

Küçücük bir bebeğin babası ya da aile içinde herhangi birisi tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası bile soruşturma devam ediyor, bizim için yeterince sarsıcı bir iddiadır. Kadir bebek ile ilgili bir durum var 26 Nisan'da ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız gitmiş ve inceleme yapmışlar. Herhangi bir bulgu yok. Baba evde değil, dede ve diğer aile fertleriyle görüşüyorlar, anne Ankara dışında. Baba kuruma çağırılıyor, sorgulama yapılıyor, herhangi bir şiddet işareti yok. İncelemeler araştırmalar noktasında kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Herhangi bir ihmal savsaklama olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. İki temel hassasiyetimin olduğunu herkes çok iyi bilir. Birisi kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ikincisi istismar iddiası.

Daha öncesinden olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şiddet söz konusu ise çocuklar çok küçük. 2017-2019-2021 doğumlu çocuklar. Bir tanesi annesiyle beraber bir tanesi de kurum korumamızda. İhbardan sonra gerekli inceleme yapılıyor ancak bir tespit söz konusu değil.