SON DAKİKA | Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Yanık, Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili son durum hakkında bilgi vererek, "Nisa Bebek hastanede, Bakırköy'de hayati tehlikeyi atlattı. Sonda ile besleniyor, nefes alması tam yerine gelmedi. Hastanede uzun süre kalmasını doktorlar doğru bulmuyorlar" dedi.
Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle:
KADİR BEBEK'İN İNCELEMESİ
Küçücük bir bebeğin babası ya da aile içinde herhangi birisi tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası bile soruşturma devam ediyor, bizim için yeterince sarsıcı bir iddiadır. Kadir bebek ile ilgili bir durum var 26 Nisan'da ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız gitmiş ve inceleme yapmışlar. Herhangi bir bulgu yok. Baba evde değil, dede ve diğer aile fertleriyle görüşüyorlar, anne Ankara dışında. Baba kuruma çağırılıyor, sorgulama yapılıyor, herhangi bir şiddet işareti yok. İncelemeler araştırmalar noktasında kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Herhangi bir ihmal savsaklama olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. İki temel hassasiyetimin olduğunu herkes çok iyi bilir. Birisi kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ikincisi istismar iddiası.
Daha öncesinden olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şiddet söz konusu ise çocuklar çok küçük. 2017-2019-2021 doğumlu çocuklar. Bir tanesi annesiyle beraber bir tanesi de kurum korumamızda. İhbardan sonra gerekli inceleme yapılıyor ancak bir tespit söz konusu değil.
NİSA BEBEK'İN DURUMU
Yönlendirici olmak istemem, kanaat paylaşmak doğru olmaz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 yaş arası çocukların kusması çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımız bebek kamerasından tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar. Gerekli hastaneye sevki devam ediyor. Kendisi aspire ettiği için böyle şeyler var. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri, kimler sorumlu, tıbbi müdahale ve hastane süreçleriyle ilgili verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturmalar yapılıyor, çıkan sonuçlara göre tasarrufta bulunacağız. Nisa Bebek hastanede, Bakırköy'de hayati tehlikeyi atlattı. Sonda ile besleniyor, nefes alması tam yerine gelmedi. Hastanede uzun süre kalmasını doktorlar doğru bulmuyorlar. Solunum desteği cihazını temin ettik ve onu hastane dışında doğrudan doğruya özel bir bakıma alacağız, takibini hem biz hem Sağlık Bakanlığı yapacak. Şu anda hastanede. Sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir bakım ünitesinde tedavisi devam edecek. Kalıcı hasarla ilgili tespitler hareketle ölçülebiliyor, onunla ilgili bir tespit yok.
AİLE OLGUSU
Aile ile ilgili umutsuzluk söylemi var bazı çevrelerde ama veriler bunu desteklemiyor. Yaşadığımız dönem, eğitim, iş hayatı gibi çeşitli dinamikler aile kurma yaşını değiştirdi ve ilerleyen yıllara yaydı. Gençlerle ilgili dünyada da böyle. Yapılan araştırmalarda aile hala önemli bir kurum. Türkiye'de aileyi önemseme yüzde 99. Dünyada en düşük oran yüzde 93'le Hollanda'da. Bizim kültürümüzde aile çok kıymetli ve korunması gereken bir başlık. Nasıl bir aileyi koruyacağız? Biz dolayısıyla iyi bir aile olsun, aile içindeki marazlar ayıklansın, şiddet, istismar problemleri yaşanmasın. Hayata hazırlayan ailemiz olsun diye çabalıyoruz.