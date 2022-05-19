103 yıldır süren coşku! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı.
Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.
İLK TÖREN ANITKABİR'DE
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara'da ilk tören Büyük Önder'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de yapıldı.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 103. yıldönümünde 81 ilden ve KKTC'den gelen temsilci gençler, 11 ülkeden gelen 20 genç ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kasapoğlu daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.