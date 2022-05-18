Denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL ceza

2021 yılında 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Marmara Bölgesi'ndeki denetimlere katkı sağlamak üzere Bakanlığın merkez teşkilatı ile İl Müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen çevre denetçileri ve deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan birimler tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.