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    CHP ve Kılıçdaroğlu’nun Atatürk havalimanı çelişkisiyle yine çark etti

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti. Atatürk havalimanı için 4 yıl önce "Park projemiz hazır" dedi. Ancak millet bahçesi yapılmasına karşı geldi.

    4 yıl önce 4 yıl sonra

    CHP lideri, huyundan vazgeçmedi. Atatürk Havalimanı'nın "yeşil denizi" yapılmasına tepki gösterdi. Hatta partisine eylem talimatı verdi! Ancak yıllar önceki vaadini hatırlamak istemedi: Yeşil alan yapılması için planları dahi hazırladık. Nereye neyin yapılacağını belirledik.



    İŞTE CHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ PROJE
    Millet Bahçesi 1.6 milyon m2 alana inşa edilecek.
    132 bin 505 ağaç dikilecek.
    MÜZE, gençlik merkezi, spor alanı, yaşlı bakım merkezi, cami, afet toplanma alanı, aşevi, kütüphane, fuar ve bilim merkezi inşa edilecek.



    KONUT YAPILACAĞI İDDİASI YALAN!
    ÇEVRE BAKANI KURUM:     Mevcut alana hiçbir şekilde bina, AVM, konut yapılmayacak. Dış hatlar ve iç hatlar gibi binalar korunacak. Bir pist de aktif kalacak.

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    Haberler Güncel CHP ve Kılıçdaroğlu’nun Atatürk havalimanı çelişkisiyle yine çark etti
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