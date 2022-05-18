CHP ve Kılıçdaroğlu’nun Atatürk havalimanı çelişkisiyle yine çark etti

CHP lideri, huyundan vazgeçmedi. Atatürk Havalimanı'nın "yeşil denizi" yapılmasına tepki gösterdi. Hatta partisine eylem talimatı verdi! Ancak yıllar önceki vaadini hatırlamak istemedi: Yeşil alan yapılması için planları dahi hazırladık. Nereye neyin yapılacağını belirledik.
İŞTE CHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ PROJE
Millet Bahçesi 1.6 milyon m2 alana inşa edilecek.
132 bin 505 ağaç dikilecek.
MÜZE, gençlik merkezi, spor alanı, yaşlı bakım merkezi, cami, afet toplanma alanı, aşevi, kütüphane, fuar ve bilim merkezi inşa edilecek.