CHP ve Kılıçdaroğlu’nun Atatürk havalimanı çelişkisiyle yine çark etti

CHP lideri, huyundan vazgeçmedi. Atatürk Havalimanı'nın "yeşil denizi" yapılmasına tepki gösterdi. Hatta partisine eylem talimatı verdi! Ancak yıllar önceki vaadini hatırlamak istemedi: Yeşil alan yapılması için planları dahi hazırladık. Nereye neyin yapılacağını belirledik.