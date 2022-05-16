Türkiye'nin yardım eli her zaman mazlumların yanında oldu

Türkiye, savaş, afet, yoksulluk, toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda olan ülkelere yardımları esirgemedi. Pandemide sergilediği performans ile dünyaya örnek olmayı bildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle AFAD, Türk Kızılay'ı, İHH gibi STK'lar işbirliğine gitti. Irk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin Afrika'dan Ukrayna'ya, Suriye'den Filistin'e dek insani yardımları gönderdi. Pandemide, yurt dışındaki Türk vatandaşının vatanına sağ salim kavuşması için ambulans uçak ve helikopterler seferber edildi. Bu sayede 95 binden fazla vatandaş ülkeye getirildi. Ankara, 160 ülkeye tıbbi ekipman desteği verdi. Bu kapsamda 11 ülkeye aşı hibe edildi ve 14 uluslararası kuruluşa ayni yardım ve tıbbi ekipman gönderildi.