Başkan Erdoğan'dan Külliye'de resmi kabul! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşecek: Hedef 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam edecek. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. Ardından baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.