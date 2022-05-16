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    • 16.05.2022 09:21
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    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de resmi kabul! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşecek: Hedef 5 milyar dolar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de resmi kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam edecek. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. Ardından baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.


    Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.



    TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
    Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.



        Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

        BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
        Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

        Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Külliye'de resmi kabul! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşecek: Hedef 5 milyar dolar
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