Başkan Erdoğan'dan Külliye'de resmi kabul! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşecek: Hedef 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam edecek. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. Ardından baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.
Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.