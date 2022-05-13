Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris Başkonsolosluğu saldırısına ilişkin açıklama: Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.









Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'sinde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala'yı kapıda karşıladı. Ardından Bakan Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala, ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geçti.

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU SALDIRI

Sonrasında düzenlenen basın toplantısında Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir" derken, "Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.









NE OLMUŞTU

Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.