SON DAKİKA! Uzman ve başöğretmenlik için sınav takvimi netleşiyor! Bakan duyurdu

Bir toplumun öğretmeni kadar güçlü olduğunu belirten Bakan Özer, bu nedenle öğretmenleri sürekli desteklediklerini söyledi. Özer, şunları kaydetti: "Bu dönemde en fazla destek vereceğimiz siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Bunun için yola önce Öğretmenlik Meslek Kanunu ile başladık. 60 yıldan beri bu ülkede tüm Millî Eğitim Şûraları'nda eğitim paydaşları tarafından hep öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmişti. Allah'a şükür bu özlemi 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti. Bu kanunla ilk defa öğretmenlik sürekli gelişimin olduğu, durağanlığın olmadığı, sürekli öğretmenin de öğrendiği bir eğitim eko sistemini kurgulama ile ilgili en ciddi adım atılmış oldu. Bu, eğitim tarihimizin geleceğiyle ilgili çok önemli bir adımdır."