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    • 12.05.2022 17:08
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    Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 16 şüpheli yakalandı

    Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram esrar, 85 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 2 bin 440 hap, hassas terazi, 3 bin 885 TL para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine baskın!

    Şanlıurfa'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

    16 GÖZALTI
    Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 16 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı, 11 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram esrar, 85 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 2 bin 440 hap, hassas terazi, 3 bin 885 TL para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 16 şüpheli yakalandı
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