Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Okunan duanın ardından Hüseyin Duman'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verilecek.