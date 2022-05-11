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    • 11.05.2022 12:11
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    • 11.05.2022 12:35
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    SON DAKİKA! Türkiye'den Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili diplomasi hamlesi! Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidiyor

    Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın sona ermesi için diplomatik çalışmalarına devam ediyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında insani temas grubu kapsamında bir görüşme olabileceğini açıklarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarda bulunmak üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye giderek Blinken ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

    Türkiye’den diplomasi hamlesi! ABD’ye kritik ziyaret

    Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

    Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

    Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

    Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti.

    P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

    TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
    Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti.

        Kaynaklar, Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıkladı.

        İşbirliği alanları üzerinde durulacağı açıklandı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye'den Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili diplomasi hamlesi! Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidiyor
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