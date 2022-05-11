SON DAKİKA! Türkiye'den Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili diplomasi hamlesi! Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidiyor

Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti.

P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.