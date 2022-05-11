2022 Askerlik yol parası ne kadar? Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? 12 Mayıs Askerlik yol parası sorgulama ekranı!

Askere giderek vatani görevini yapacak vatandaşların sevk tarihleri ve askerlik yerleri belli oldu. Askere gidecekler, yol izninden ve yol parasından faydalanmak istiyor. Peki, askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Bilindiği üzere askerlere kilometre hesabına göre yol izni veriliyor. Bu hesaba göre belirli bir miktar ödeme de yapılıyor. İşte askerlik yol parasına dair merak edilenler haberimizde...