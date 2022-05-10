Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz. 2. paketten vatandaşlar, konut değerinin en az yarısı kadar döviz hesaplarının bozdurulması veya altınların Merkez Bankası'na satılması şartıyla yararlanacak. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz" dedi.
ALIM GÜCÜ YÜKSELECEK
şöyle devam etti: Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz.
YENİ BİR HİKAYE YAZMA ZAMANI
Başkan Erdoğan, AB'ye seslendi: Ukrayna Savaşı'yla birlikte yeni bir hikaye yazmanın zamanı gelmiştir. Dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Başkan Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Suriye'deki savaştan kaçan, bize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Erdoğan'a "Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü"nü takdim etti.