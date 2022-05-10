Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz. 2. paketten vatandaşlar, konut değerinin en az yarısı kadar döviz hesaplarının bozdurulması veya altınların Merkez Bankası'na satılması şartıyla yararlanacak. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz" dedi.