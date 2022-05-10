Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Gözaltına alındılar

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında; 3 şüphelinin terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.