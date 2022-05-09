Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evler A Haber ekibi tarafından görüntülendi! 1 milyon Suriyeli oraya yerleşecek

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 8 aşamada dönüş planlaması ortaya çıktı.
Nüfusa göre en çok Suriyelinin yaşadığı illerden başlayacak olan geri dönüşler için güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. A Haber, 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.
8 AŞAMADA DÖNÜŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriyelilerin 8 aşamada dönüşünün nasıl olacağı ortaya çıktı.
Buna göre;
1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.
2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.