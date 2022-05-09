Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evler A Haber ekibi tarafından görüntülendi! 1 milyon Suriyeli oraya yerleşecek

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 8 aşamada dönüş planlaması ortaya çıktı.

Nüfusa göre en çok Suriyelinin yaşadığı illerden başlayacak olan geri dönüşler için güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. A Haber, 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.