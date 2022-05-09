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    • 09.05.2022 13:37
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    • 09.05.2022 13:48
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    Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evler A Haber ekibi tarafından görüntülendi! 1 milyon Suriyeli oraya yerleşecek

    Başkan Erdoğan, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 1 milyonunun daha ülkelerine gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evler A Haber ekibi tarafından görüntülendi. İşte 8 aşamada geri dönüş planı ve Suriyelilerin yerleştirileceği briket evler.

    1 milyon Suriyeli oraya yerleşecek

    Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 8 aşamada dönüş planlaması ortaya çıktı.

    Nüfusa göre en çok Suriyelinin yaşadığı illerden başlayacak olan geri dönüşler için güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. A Haber, 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: 1 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaş mağduru Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri ile ilgili planlamaların yapıldığını, 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönerek Türkiye tarafından yapılan briket evlere yerleştirileceğini duyurdu.

    8 AŞAMADA DÖNÜŞ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriyelilerin 8 aşamada dönüşünün nasıl olacağı ortaya çıktı.

    Buna göre;

    1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

    2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

        3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

        4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.

        5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

        6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

        7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

        8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

        A HABER BRİKET EVLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
        Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

        Briket evlerin ilk aşamada 100 bine tamamlanması sağlanacak. Daha sonra bu sayının artabileceği belirtiliyor.

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        Haberler Güncel Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evler A Haber ekibi tarafından görüntülendi! 1 milyon Suriyeli oraya yerleşecek
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