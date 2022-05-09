Bomba yüklü maket uçakla kahraman Mehmetçik'e saldırmak isteyen PKK terör örgütünün kendi gibi hain planı elinde patladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Mehmetçik'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen terör örgütleri hain planlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyon bölgelerini mayın tarlasına çevirmek gibi yöntemlere başvuran PKK terör örgütü, bu kez Metina'da maket bir uçağı bombalarla donatarak TSK üs bölgesine gönderdi. Mehmetçik'in dikkati sayesinde bomba yüklü uçak, makinalı tüfeklerle ateş altına alınarak indirildi. Bu arada Pençe Kilit Operasyonu'nun devam ettiği bildirildi. Şu ana kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.