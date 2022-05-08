Son dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında! Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi

Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

ORDUMUZ FIRSAT VERMEDİ

Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.

Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.