Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2022 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2022 16:08
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında! Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da hudut güvenliğine yönelik denetimlerde bulundu. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Başkan Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." dedi.

    Son dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

    Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

    Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

        Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar daha sonra alınan tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

        Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

        ORDUMUZ FIRSAT VERMEDİ

        Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

        Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.

        Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yılan Adası’nda neler oluyor? Görüntüler paylaşıldı
        Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında! Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
            SON DAKİKA