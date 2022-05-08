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    • 08.05.2022 09:41
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    5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlı'nın cansız bedeni bulundu. yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran’a gönderildi.

    5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

    12 Ocak'ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd'in üzerine çığ düştü. 5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı.

    Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.

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    Haberler Güncel 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
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