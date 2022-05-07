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    • Güncel
    • 07.05.2022 20:31
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    • 07.05.2022 20:31
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

    MSB’den sahte ’Anıtkabir’ uyarısı!

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

    "AÇILMIŞ HESAPLAR SAHTEDİR"
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
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