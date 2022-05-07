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    • Güncel
    • 07.05.2022 12:12
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    • 07.05.2022 12:24
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    Hangi ilde kaç Suriyeli var? Şehir şehir son durum! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Türk vatandaşı yapılan 47 bin Suriyeli Türkmen

    Türkiye'de kaç Suriyeli var? Hangi ilde kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeliye Türkiye vatandaşlığı verildi? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısında Türk vatandaşı yapılan 200.950 Suriyelinin 47.000’inin Türkmen olduğunu belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde de Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili güncel rakamların yer aldığı tablolar yayınlandı.

    Hangi ilde kaç Suriyeli var?

    Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili son günlerde artarak devam eden bir provokasyon ve galeyana getirme durumu var. Yalan ve yanlış bilgilerle Türkiye'yi iç karışıklıklığa sürüklemek isteyenler yine devrede. Yalanın karşısında gerçek bilgiler ise gün gibi karanlığı aydınlatıyor. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı da son durumla ilgili güncel durumu paylaştı.

    VATANDAŞLIK VERİLEN 47 BİN SURİYELİ TÜRKMEN
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısında "Türk vatandaşı yapılan 200.950 Suriyelinin 47.000'i Türkmendir. Ayrıca; 101.995 Ahıska Türkü, 17.000 Afganistan Türkü, 6.787 Uygur Türkü de vatandaş yapılmıştır. 2.000 Uygur Türkünün vatandaşlık süreci de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?
    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı.

    Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü.

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    Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

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    GAZİANTEP: 462.897

    HATAY: 433.124

    ŞANLIURFA: 430.003

    ADANA: 256.468

    MERSİN: 242. 935

    BURSA: 184. 363

    İZMİR: 149.839

    KONYA:123.627

    KİLİS: 107. 214

    DİĞER: 829.610

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        HANGİ İLDE KAÇ SURİYELİ VAR?
        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı.

        Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

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        GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNDE KAÇ SURİYELİ VAR?
        Geçici barınma merkezlerinde yer alan Suriyeli vatandaşların en yoğun olanları Adana'da bulunuyor. Listenin başında yer alan Adana Sarıçam'da 16. 565 Suriyeli var.

        Adana'yı ikinci sırada yer alan Hatay takip ediyor. Hatay Altınözü, Yayladağı ve Apaydın'da bulunan Suriyeli sayısı 8.179 olarak yer alıyor.

        Kahramanmaraş 9.558, Kilis Elbeyli 8.200, Osmaniye Cevdetiye'de ise 8.137 Suriyeli var.

        Geçici barınma merkezleri dışında yer alan Suriyelilerin sayısı ise 3. 712. 047...

        2014-2022 YILLARI ARASINDA SURİYELİLERİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ

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        BİREBİR FORMÜLÜ KAPSAMINDA ÜLKEMİZDEN ÇIKIŞ YAPAN SURİYELİLERE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER

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                YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI

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                YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN UYRUK DAĞILIMI

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                Hangi ilde kaç Suriyeli var?
                Haberler Güncel Hangi ilde kaç Suriyeli var? Şehir şehir son durum! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Türk vatandaşı yapılan 47 bin Suriyeli Türkmen
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