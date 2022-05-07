Hangi ilde kaç Suriyeli var? Şehir şehir son durum! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Türk vatandaşı yapılan 47 bin Suriyeli Türkmen

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili son günlerde artarak devam eden bir provokasyon ve galeyana getirme durumu var. Yalan ve yanlış bilgilerle Türkiye'yi iç karışıklıklığa sürüklemek isteyenler yine devrede. Yalanın karşısında gerçek bilgiler ise gün gibi karanlığı aydınlatıyor. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı da son durumla ilgili güncel durumu paylaştı.

VATANDAŞLIK VERİLEN 47 BİN SURİYELİ TÜRKMEN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısında "Türk vatandaşı yapılan 200.950 Suriyelinin 47.000'i Türkmendir. Ayrıca; 101.995 Ahıska Türkü, 17.000 Afganistan Türkü, 6.787 Uygur Türkü de vatandaş yapılmıştır. 2.000 Uygur Türkünün vatandaşlık süreci de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı.

Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü.