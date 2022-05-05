Son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar bitecek mi? Gözler haziran ayında!

Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar kalktı mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek," Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:
Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.