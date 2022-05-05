Son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar bitecek mi? Gözler haziran ayında!

Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabi ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu.

VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İki yıllık tam kapalılık halini de içeren zorlu bir sürecin ardından Türkiye, bayram arifesinde salgına karşı bireysel korunma tedbirlerinin ağırlık kazandığı yeni bir döneme girdi. Yüz yüze bayramlaşmanın günlük vaka tablosuna yansımasının ne olacağı merakla beklenmekle birlikte, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında geçen 8 günlük sürede açıklanan vaka sayıları maskeye tamamen elveda demek için umut verdi.