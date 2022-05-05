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    • 05.05.2022 10:43
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    Son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar bitecek mi? Gözler haziran ayında!

    Son dakika... Türkiye sadece toplu taşımalarda ve hastanelerde devam eden maske zorunluluğunun da kalkacağı günü beklemeye başladı. Haziran ayında havaların daha da ısınmasıyla birlikte yasakların tamamen kaldırılması bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

    Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı?

    Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar kalktı mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek," Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

    Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

    Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.

        Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.

        Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabi ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu.

        VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        İki yıllık tam kapalılık halini de içeren zorlu bir sürecin ardından Türkiye, bayram arifesinde salgına karşı bireysel korunma tedbirlerinin ağırlık kazandığı yeni bir döneme girdi. Yüz yüze bayramlaşmanın günlük vaka tablosuna yansımasının ne olacağı merakla beklenmekle birlikte, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında geçen 8 günlük sürede açıklanan vaka sayıları maskeye tamamen elveda demek için umut verdi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalkacak mı? Tüm kısıtlamalar bitecek mi? Gözler haziran ayında!
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