Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan duyurdu! 1 milyon Suriyeli için gönüllü geri dönüş projesini anlattı

    Başkan Erdoğan, 1 milyon Suriyeli için gönüllü geri dönüş projesi hazırlandığını söyledi. Bu projenin, 5 güvenli bölgede, 13 mahalli yerleşim yerinde uygulanacağı belirtildi.

    Güvenli hayat

    Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkelerine geri dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İdlib'te inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenindeki konuşmasında 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla bir proje üzerinde detaylı çalışmalar yapıldığını söyledi. İşte projenin detayları:
    Gönüllü geri dönüşler, öncelikle Ankara, İstanbul, Konya Adana Gaziantep'ten başlatılacak.
    5 bölge, 13 yerleşim yerinde güvenli hayat başlayacak.
    AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.
    Küçük sanayi sitesi, dükkan, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak...
    Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.
    Meslek edindirme kursları açılacak. Üretim atölyeler kurulacak.
    Rehabilitasyon, psikolojik destek ve eğitime ağırlık verilecek.
    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.



    5 BÖLGEDE 13 YERLEŞİM
    Cerablus, ElBab, TelAbyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşaa edilecek...



    DESTEK TEŞEKKÜRÜ
    Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir'de yurda yerleştirilen bir grup Kırım Türkü çocuk, bayramını kutladıkları Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Çocuklar, "Sayın Emine Hanım, Allah sizden razı olsun" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aralarında diyalog yok
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan duyurdu! 1 milyon Suriyeli için gönüllü geri dönüş projesini anlattı
        SON DAKİKA