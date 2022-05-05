Başkan Erdoğan duyurdu! 1 milyon Suriyeli için gönüllü geri dönüş projesini anlattı

Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkelerine geri dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İdlib'te inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenindeki konuşmasında 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla bir proje üzerinde detaylı çalışmalar yapıldığını söyledi. İşte projenin detayları:

Gönüllü geri dönüşler, öncelikle Ankara, İstanbul, Konya Adana Gaziantep'ten başlatılacak.

5 bölge, 13 yerleşim yerinde güvenli hayat başlayacak.

AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

Küçük sanayi sitesi, dükkan, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak...

Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

Meslek edindirme kursları açılacak. Üretim atölyeler kurulacak.

Rehabilitasyon, psikolojik destek ve eğitime ağırlık verilecek.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.