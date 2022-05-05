Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

AİLE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Endişe içinde bekleyen Eşi Züleyha Seçkal, "Yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Eşim Uzakyol Gemi Kaptanı olarak görev yapıyordu. Zodiac Maritime şirketinde 17 yıldır çalışıyordu. Bu seferi Ocak ayında başladı, 27 Mayıs'ta bitecekti. 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a yol almak üzere kalkış yaptılar. En son 2 Mayıs saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'Günaydın' yazdı. Aramızda hiçbir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kaybolduğunu tahmin ettikleri bölge Endonezya'nın Cava Adaları tarafı. En son deniz aramalarının devam ettiği söylendi" dedi.

"2 TANE ÇOCUĞUMUZ VAR, 3 GÜNDÜR YAŞAMIYORUM"

Seçkal, "Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Diğerleri farklı milletten insanlar. Belki düşmanlık besleyip itmişlerdir hiçbir şey bilgi alamıyoruz kamera görüntüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuşması için ne gerekiyorsa yapın. Belki yaşıyordur, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2 tane çocuğumuz var, 3 gündür ben yaşamıyorum. İki çocuğum da çok küçük yaşta. Allah'tan tek dileğim bulunması. Biz buradan daha fazla çağrı da bulunursak hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.