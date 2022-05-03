Son dakika: Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 3'üncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Türkiye eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı, Ermenistan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilci olarak atamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başladı, ayrıca Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri 24 Şubat'ta Viyana'da yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdı.